Специалисты выяснили, как правильно нужно дезинфицировать одежду, чтобы избавиться от коронавируса. Так, они пришли к выводу, что полуторачасовой стирки с порошком при режиме 60°C достаточно для инактивации SARS-Cov-2. Этот метод не навредит ткани, в отличие от спиртовой обработки, сообщили в «Известиях».

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, коронавирус способен жить на различных поверхностях, включая пластмассу и нержавеющую сталь, до нескольких суток, поэтому патоген может остаться на элементах одежды и обуви при общении с носителем COVID-19 и стать источником заражения.

Несколько лет назад ученые из китайского центра по контролю и профилактике заболеваний установили, при каких температурах погибает схожий с коронавирусом вирус SARS.

Штаммы из горла пациента держали от 15 минут до двух часов при шести разных температурах. Активность сохранялась от 4 до 37 градусов даже при двухчасовом воздействии. При росте температуры и периоде длительности инкубации цитопатический эффект начинал ослабевать и полностью исчезал.

При обработке температурами 56, 67 и 75°C в течение полутора часов, часа и 30 минут соответственно вирус был полностью инактивирован. Короткое воздействие высоких температур также снижало способность вируса к внедрению в организм человека или животных.

«Температура инактивации SARS-CoV и SARS-CoV 2 однозначно будет одинаковой. Различий в геномах всего 20%, а общее строение вирусных частиц и набор белков одинаковы. Кроме температуры необходимы поверхностно-активные вещества, содержащиеся в любом стиральном порошке. Так что, на мой взгляд, даже получасовая стирка при 60°C сделает одежду безопасной», — отметил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

После возвращения домой одежду необходимо нести до стиральной машины в пакете. Если какие-то предметы гардероба не подлежат термической обработке, можно оставить их в запечатанном пакете на две-три недели, после чего вирус погибнет сам.

Minval.az