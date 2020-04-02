Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой за звание чемпиона UFC в легком весе с американцем Тони Фергюсоном не состоится.

«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. <…> Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном должен был состояться 18 апреля.

Minval.az