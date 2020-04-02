За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на университет Джонса Хопкинса, собирающий актуальную статистику о пандемии.

Предыдущий антирекорд по наибольшему числу жертв COVID-19 за сутки был зафиксирован в Италии 27 марта. Тогда за сутки скончались 969 человек.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Всего число жертв коронавируса в США превысило 5116, всего в стране заразились более 215 тысяч. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 1374.

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