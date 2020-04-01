Средняя стоимость российской нефти Urals не окупает затрат на ее транспортировку, выплату пошлин и другие расходы, ее ценовые формулы стали отрицательными, сообщает Argus Media. «Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России», — передает агентство.

Накануне цена за нефть марки Urals на рынке Северо-Западной Европы упала до 13 долларов за баррель, что стало самой низкой стоимостью с марта 1999 года.

Minval.az