Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил глубокую обеспокоенность быстрым распространением коронавируса в мире. Выступая в среду на брифинге в Женеве, он сообщил, что за последнюю неделю число умерших увеличилось более чем в два раза и в ближайшие дни достигнет 50 тыс., а число заразившихся достигнет миллиона, передает ТАСС.

«Я глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением инфекции», — сказал он, добавив, что болезнь присутствует сейчас «практически во всех странах и территориях». «Количество смертей более чем удвоилось за последнюю неделю, и в ближайшие несколько дней число подтвержденных случаев болезни достигнет одного миллиона, а число умерших — 50 тыс.», — отметил глава ВОЗ.

Гендиректор подчеркнул, что на настоящий момент в странах Африки и Латинской Америки зарегистрировано «относительно небольшое число подтвержденных случаев COVID-19». Тем не менее пандемия «может иметь серьезные социально-экономические и политические последствия для этих регионов». Поэтому исключительно важное хорошо подготовиться к выявлению и лечению больных, констатировал глава ВОЗ, позитивно оценив тот факт, что многие государства ведут такую подготовку, «несмотря на ограниченные ресурсы». Он высказался также за облегчение долгового бремени развивающихся государств, чтобы они могли направить больше ресурсов на оказание помощи своему населению и «избежали экономического коллапса».

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил о необходимости оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения в условиях введенных многими странами ограничений на перемещение людей. «Я призвал правительства принять меры в сфере социального обеспечения, чтобы у уязвимого населения было продовольствие и другие основные средства во время кризиса», — сказал он.

Коснувшись ведущейся в мире разработки средств для лечения COVID-19, гендиректор сообщил, что к соответствующей международной программе клинических испытаний присоединились 74 государства. В испытаниях участвуют более 200 пациентов.

Глава ВОЗ напомнил, что организация рекомендует ношение медицинских защитных масок всем заразившимся коронавирусом людям и тем, кто осуществляет лечение и уход за ними. Однако «маски эффективны только в том случае, если их использовать вместе с другими защитными мерами», констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

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