Знаменитый актер, режиссер и продюсер Сильвестр Сталлоне cнимет фильм про карьеру легендарных украинских боксеров братьев Кличко. Об этом сообщает «Зеркало недели. Украина».

Лента получит название «Братья — легенды», а Сталлоне будет работать с проектом в качестве режиссера и сценариста. Съемки должны начаться осенью, а в прокат фильм планируется выпустить в апреле 2021 года.

Отметим, что Сталлоне и братья Кличко являются давними друзьми, а актер несколько раз даже посещал бои с участием украинцев.

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