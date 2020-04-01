Знаменитый актер, режиссер и продюсер Сильвестр Сталлоне cнимет фильм про карьеру легендарных украинских боксеров братьев Кличко. Об этом сообщает «Зеркало недели. Украина».
Лента получит название «Братья — легенды», а Сталлоне будет работать с проектом в качестве режиссера и сценариста. Съемки должны начаться осенью, а в прокат фильм планируется выпустить в апреле 2021 года.
Отметим, что Сталлоне и братья Кличко являются давними друзьми, а актер несколько раз даже посещал бои с участием украинцев.