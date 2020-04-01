Факел с олимпийским огнем будет выставлен на обозрение до конца апреля 2020 года в японской префектуре Фукусима на севере страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

В среду на территории Национального тренировочного центра футбольной ассоциации Японии состоялась торжественная церемония передачи огня.

Из-за введенных в Японии мер из-за коронавируса доступ к месту, где размещен факел, будет ограниченным.

На территорию Японии, которая должна была в этом году принять Олимпийские игры, огонь доставили из Греции 20 марта. Однако из-за решения о переносе игр на следующий год график передачи огня оказался под вопросом.

Между тем, как отмечает агентство, пока не понятно, куда дальше из Фукусимы отправится олимпийский огонь.

Фукусима была выбрана одним из мест для этапа эстафеты олимпийского огня в качестве символа восстановления после событий 2011 года. В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС «Фукусима-1», что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС «Фукусима-1» произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитеты согласовали новые даты проведения Игр в 2021 года. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

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