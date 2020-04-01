Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств. Собеседник агентства связал это с огромным переизбытком предложения на рынке, так что для российских компаний в таких условиях просто нет смысла увеличивать объемы добычи. Источник РБК, близкий к одному из профильных министерств, подтвердил эту информацию.

Bloomberg назвал такое решение потенциально миролюбивым, однако чиновник, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что Россия пока не ведет переговоров с Саудовской Аравией о завершении ценовой войны. Об этом же заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр энергетики России Александр Новак говорил, что российские компании способны увеличить добычу на 0,2‒0,3 млн барр., до 11,6‒11,7 млн барр. в сутки, то есть менее чем на 3%. В то же время компания Saudi Aramco заявила о планах увеличить поставки на рынок с 1 апреля сразу на четверть, до 12,3 млн барр., причем начав предоставлять покупателям скидки.

Министерство энергетики России в среду сообщило, что его глава провел переговоры со своим коллегой из США Дэном Бруйеттом. «Министры отметили, что падение спроса и избыток на нефтяном рынке не способствуют поступательному развитию мировой энергетики и создают риски стабильного снабжения рынка после начала восстановления мировой экономики», — говорится в сообщении ведомства.

Minval.az