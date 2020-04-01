Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что пандемия нового коронавируса пойдет на спад к концу апреля, сообщает РИА Новости.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

«Я уверен, что благодаря жестким мерам каждой из стран эпидемиологическую ситуацию в мире можно взять под контроль. Я ожидаю, что примерно к концу апреля эпидемия должна пойти на спад», — заявил Чжун Наньшань в интервью местному телевидению.

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