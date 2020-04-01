Власти Ирака обратились к США с просьбой отложить размещение комплексов Patriot на американских базах в стране.

Текст мисьма премьер-министра Ирака Адиля Абдульмехди от 2 февраля в адрес главы Пентагона Марка Эспера просочился в соцсети.

Отметив значимость развития отношений Ирака и США, глава правительства коснулся планов размещения систем Patriot на базе «Айн аль-Асад» на западе Ирака и на базе «Харир» в Эрбиле, передает агентство «Анадолу».

«Властям Ирака известно, что система Patriot, которую США хотят разместить в стране, носит оборонительный характер. Однако данный шаг повлияет на ситуацию в регионе в целом. Если системы Patriot перебрасываются в Ирак в рамках неких наступательных планов, то Иран и шиитские группировки также развернут системы ПВО. Напряженность и противоречия в регионе усилятся и в итоге ситуация может выйти из под контроля»,- написал премьер.

Minval.az