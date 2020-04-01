Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии. Об этом сообщает Business Insider.

«Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом», — отметил американский лидер, добавив, что, по его мнению, важно давать людям надежду. Такую модель поведения раскритиковали некоторые эксперты в области здравоохранения, которые считают, что таким образом США упустили важное время для необходимой подготовки.

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До этого Трамп предупредил, что следующие две недели для страны будут очень тяжелыми из-за пандемии коронавируса

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