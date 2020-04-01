Власти Саудовской Аравии обратились к мусульманам всего мира с просьбой повременить с подготовкой к хаджу в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщил саудовский новостной портал «Аджаль» со ссылкой на саудовского министра хаджа.

«Королевство желает сберечь здоровье всех мусульман и своих подданных, поэтому мы попросили наших братьев, мусульман во всех странах, повременить с решениями насчет хаджа, пока ситуация с пандемией коронавируса не станет ясной», — отметил министр хаджа Мухаммед Салих Бинтен. При этом он указал на готовность Саудовской Аравии принять паломников в этом году.

В связи с распространением коронавируса власти Саудовской Аравии ранее запретили паломникам совершать умру — малое паломничество в Мекку, которое проходит в любое время года в отличие от хаджа. Они закрыли для посещения верующих две главные мечети в Мекке и Медине — в частности, Заповедную мечеть, во дворе которой находится знаменитая мусульманская святыня Кааба.

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