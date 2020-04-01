Власти Беларуси направили в адрес России официальный запрос с просьбой помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией и выделить необходимое медицинское оборудование — защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ. Об этом «Коммерсанту» сообщили информированные источники в российских госструктурах.

По словам собеседника издания, подобные запросы по дипломатическим каналам направили в Россию практически все страны СНГ, за исключением Украины и Туркменистана.

Для выделения такой помощи необходимо специальное разрешение правительства РФ, которое ранее запретило вывоз из страны медицинской продукции.

Minval.az