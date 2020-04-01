Нидерландские ученые обнаружили коронавирусы нового типа в сточных водах одного из городов, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

Это произошло до того, как в городе было зафиксировано заражение Sars-CoV-2, что свидетельствует о том, что сточные воды могут служить в качестве «системы раннего обнаружения» болезни Covid-19″.

«Коронавирус часто присутствует в стуле зараженных людей. Маловероятно, что сточные воды могут быть важным путем передачи болезни, пояснили в понедельник микробиолог Гетьян Медема и его коллеги из Института водных исследований KWR в Ньивегейне».

«Тем не менее, быстрое распространение коронавируса повысит и количество возбудителей в канализации коммуны, считают ученые».

Генетический материал коронавируса был обнаружен в очистной станции города Амерсфорт 5 марта.

«Важно собрать информацию о появлении и сохранении этого нового вируса в сточных водах, чтобы понять, не представляет ли он опасности для работников очистных сооружений, а также установить, может ли контроль сточных вод использоваться для наблюдения за циркуляцией Sars-CoV-2 в наших коммунах, — пишут Медема, главный микробиолог института, и соавторы исследования. — (…) Это могло бы дополнить текущее клиническое наблюдение, которое ограничено пациентами с Covid-19, имеющими наиболее тяжелые симптомы».

«Контроль сточных вод — это общепризнанный метод выявления вируса полиомиелита, антибиотикоустойчивых бактерий и использования запрещенных и отпускаемых по рецепту медикаментов», — поясняет издание.

«Контроль сточных вод может также использоваться в качестве системы раннего обнаружения Sars-CoV-2 и его повторного появления в городах, считают нидерландские ученые».

«Обнаружение вируса в сточных водах — даже при слабом распространении Covid-19 — говорит о том, что контроль сточных вод может быть одним из главных инструментов для контроля за циркуляцией вируса среди населения», — говорят исследователи».

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