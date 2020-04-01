Пандемия коронавируса и спровоцированный ею новый мировой экономический кризис вынудят Норвегию распечатать свою «кубышку» — Государственный пенсионный фонд (он же нефтяной), который является крупнейшим суверенным фондом в мире. Об этом пишет Bloomberg.

Как поясняет агентство, замедление мировой экономики в 2020 году совпало с сильнейшим падением цен на нефть, что стало двойным ударом для экономики Норвегии. Доходы королевства, которое, как и Россия, является сырьевой державой, сильно сократились, что заставляет власти страны пойти на распечатывание Государственного пенсионного фонда. По оценке агентства, в 2020 году при сохранении цен на нефть на нынешнем уровне из фонда придется взять по меньшей мере 25 миллиардов долларов. Размер всего фонда оценивается в 950 миллиардов.

Нынешнее изъятие проделает существенную дыру в фонде. Раньше такие изъятия довольно быстро покрывались за счет притока дивидендов от компаний, чьими акциями он владеет. Например, в 2019-м фонд получил таким образом 23 миллиарда долларов. Однако в 2020 году на подобный приток средств рассчитывать не приходится, поскольку компании по всему миру сокращают выплаты акционерам из-за кризиса.

Как пишет Bloomberg, кризис 2020 года оказался для Норвегии намного более серьезным ударом, чем даже Великая рецессия 2008-го. Если 12 лет назад королевство, имея доходы от нефти, воспользовалось падением мировых рынков для того, чтобы скупать акции компаний по дешевке, то сейчас Норвегия не может себе этого позволить.

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