Силы признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нейтралищовали двух близких соратников лидера незаконных вооруженных формирований на востоке страны Халифы Хафтара.

Командующий гарнизоном города Сирт генерал Салим Диръяк и его помощник Каддафи ас-Садаи убиты ударом БПЛА в районе Вешка. В этом же районе страны ликвидированы еще восемь наемников Хафтара.

Кроме того, в районе Каср бин Гашир нанесен удар по зданию, в котором предположительно находились российские наемники. В ходе боев выведено из строя большое количество военной техники противника.

Тем временем, на сайте телеканала 218, вещающего из подконтрольного Хафтару города Бенгази, было размещено подтверждение гибели двух известных повстанцев. Согласно телеканалу, они были убиты ударом с БПЛА турецкого производства.

Minval.az