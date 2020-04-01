Британец Роберт Уэйтон признан старейшим из живых мужчин в мире, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

29 марта Уэйтон отпраздновал 112-й день рождения.

В детстве он, «как и все», переболел свинкой, корью и коклюшем, пережил эпидемию «испанки» и две мировых войны. До переезда в Великобританию Уэйтон пожил в Канаде и на Тайване. Он перенес малярию и несколько операций.

По образованию Уэйтон инженер, во время Второй мировой войны он работал на фабрике, производившей самолеты для Британской империи. Сейчас он делает игрушечные мельницы, которые продает примерно по $50, а деньги отдает на благотворительность.

Титул старейшего мужчины на Земле перешел к Уэйтону от японца Титэцу Ватанабэ, который умер 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней.

При этом старейшим человеком в мире на сегодняшний день является 116-летняя японка Канэ Танака.

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