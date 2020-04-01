Итальянская компания по производству автомобилей Automobili Lamborghini объявила, что переоборудует часть предприятия для пошива хирургических масок и защитных медицинских экранов для лица на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте компании.

Средства медицинской защиты будут предоставлены больнице в Болонье, где в настоящее время борются с пандемией COVID-19.

Ожидается, что завод будет производить 1000 масок и 200 защитных экранов в день.

Италия занимает первое место в Европе по распространению COVID-19. По последним данным, в стране зафиксированы более 105 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибли более 12 тысяч человек.

Minval.az