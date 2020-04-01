У детей более легкие симптомы коронавируса, а смертность среди молодого поколения чрезвычайная редкость.

Об этом сообщает The Irish Time со ссылкой на доклад ученых из Швеции, Великобритании и США.

Отмечается, что показатель заболевания Covid-19 у детей достигает максимум 5% от всех известных случаев, и дети часто имеют «легкие симптомы, а смерти случаются чрезвычайно редко».

Педиатр, специалист по инфекционным заболеваниям детской больницы в Дублине Карина Батлер отметила, что 96% больных коронавирус детей иметь легкую форму заболевания.

По ее словам, типичные симптомы коронавируса у детей такие же, как у взрослых: лихорадка, кашель, насморк.

Реже у детей проявляются некоторые желудочно-кишечные заболевания, такие как диарея и рвота. Врач уверяет, что в целом дети с коронавирусом «справляются очень хорошо». Лечить симптомы она советует препаратами на основе парацетомола.

При этом специалист отмечает определенные «тревожные симптомы», которые могут проявиться во время заболевания, и которые требуют немедленного обращения к врачу.

Среди них — затруднение дыхания, вялость, отказ от воды. В связи с этим медик советует при любых признаках респираторных заболеваний, особенно в случаях снижения аппетита, всегда придерживаться достаточного уровня потребления жидкости, что, в общем, является традиционной рекомендацией.

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