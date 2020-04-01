«Грузия не признает так называемые «президентские и парламентские выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе».

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте МИД Грузии.

«Министерство иностранных дел Грузии вновь заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики и не признает так называемые президентские и парламентские выборы, состоявшиеся 31 марта 2020 года в Нагорном Карабахе.

Грузия выступает за исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права», — говорится в заявлении.

«Италия не признает так называемые «президентские и парламентские выборы» в Нагорном Карабахе».

Это заявление опубликовано на странице итальянского внешнеполитического ведомства в Twitter. К публикации добавлено также заявление ЕС.

ЕС ранее заявил, что не признает незаконные «выборы» в Нагорном Карабахе.

Minval.az