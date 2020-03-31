Президент Ирана Хасан Роухани назвал многообещающими данные Минздрава страны по ситуации с коронавирусом, несмотря на то, что в Иране скончались ко вторнику почти 3 тыс. человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Мехр».

Роухани указал на то, что в некоторых провинциях Ирана снижается количество случаев, когда пациентам нужна госпитализация. Также он сослался на отчет ВОЗ, отметив, что ситуация в Иране лучше, чем в ряде других стран.

Роухани заявил, что благодаря поддержке иранского народа властям удается достигать успехов в борьбе с распространением коронавируса на территории страны.

Также Роухани заявил о продлении мер социальной изоляции в стране до 8 апреля, отмечает агентство «Тасним».

В Иране за сутки зарегистрировано 3111 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 44606 человек. Общее число смертей в Иране равняется 2898. Выздоровели 14656 человек.

Иран занимает седьмое место в мире по числу заболевших.

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