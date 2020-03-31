Вместо отменённого финала Евровидения 16 мая 2020 года состоится онлайн-концерт под названием Eurovision: Europe Shine A Light. В нём выступят все участники сорванного коронавирусом конкурса.

— Мы хотим сделать шоу, которое бы привлекло внимание не только к 41 артисту, которые должны были появиться в Роттердаме, но и вдохновило тех, кто дома и на связи, людей со всей Европы и за её пределами в эти трудные времена, — заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер (цитата по «Лайфу»).

Шоу Eurovision: Europe Shine A Light начнётся в 21:00 по центральноевропейскому времени (23:00 бак.вр.), вести концерт будут голландские ведущие Евровидения Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли (Евровидение 1998-го и 2007-го) и Ян Смит. Онлайн-шоу будет транслироваться на официальном YouTube-канале Евровидения и на телеканалах-вещателях в разных странах Европы.

Баккер призвал сделать Europe Shine A Light незабываемым моментом в истории Евровидения.

Minval.az