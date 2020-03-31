Саудовская Аравия придумала, как нарастить давление в нефтяной войне с Россией в условиях низких цен на сырье. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco рассматривает возможность продать долю в своем подразделении, обеспечивающем работу трубопроводов. Ожидается, что компания благодаря сделке сможет привлечь около 10 миллиардов долларов.

Вырученные средства помогут Saudi Aramco продолжить держать цены на низком уровне. По данным агентства, компания уже провела предварительные переговоры с потенциальными консультантами по сделке. Однако само обсуждение находится на начальной стадии, и нефтяной гигант еще может отказаться от своих планов.

Россия и Саудовская Аравия в начале марта 2020 года не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и вышли из сделки. В результате цена на нефть обвалилась до минимумов с начала века. К концу месяца эталонная нефть Brent опускалась ниже 23 долларов за баррель, до самых низких значений с 2002 года. Минимумы за последние 18 лет также обновила американская WTI, которая падала ниже 20 долларов. Российская нефть Urals и вовсе рухнула до уровня 1999 года.

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