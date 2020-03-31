Правительство Грузии во вторник запретило функционирование всех объектов по реализации алкогольных напитков до окончания чрезвычайного положения, введенного до 21 апреля из-за распространения коронавируса в стране.

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а в понедельник ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00

«На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов по реализации вина, алкогольных напитков виноградного производства, спиртных напитков и пива», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства.

Согласно документу, во всех ресторанах и объектах питания допускается только обслуживание с доставкой на дом.

Minval.az