Американские разведывательные службы пытаются оценить масштабы эпидемии в России и Китае.

Об этом сообщает радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на источники во властных структурах, знакомых с докладами разведки.

По мере того, как американские разведслужбы пытаются составить точную картину глобальной пандемии коронавируса, они сталкиваются с серьезными трудностями при оценке ситуации в Китае, России и Северной Корее. Представители американской разведки называют эти страны «сложными целями» из-за жесткого государственного контроля над информацией, отмечает радиостанция.

Разведывательные службы США не только пытаются получить точные данные, но также ищут признаки политических последствий реакции властей на кризис. По словам источников, на которые ссылается радиостанция, американские спецслужбы начали сообщать о коронавирусе в январе, и предоставили американским властям первые предупреждения об эпидемии в Китае, которая началась в Ухане в конце прошлого года.

Радиостанция сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе дал понять о нехватке точной информации по России и Ирану, а также обвинил Китай в дезинформационной кампании. Позиция США по поводу заявлений Китая о внешнем происхождении новых случаев коронавируса состоит в том, что «это может быть частичной правдой», сообщила радиостанция, ссылаясь на информированный источник. При этом, по словам источника, американская разведка сомневается, что Китаю удалось взять вирус под контроль.

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