В Азербайджане выявлено 24 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

«Несмотря на попытки врачей, спасти жизнь инфицированного COVID-19 гражданина Азербайджана 1957 года не удалось», – заявили в Оперштабе.

По данным штаба, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 298 человек, из них 26 выздоровело, пятеро скончались. В больницах специального режима на лечении находятся 267 человек, из них 11 — в тяжелом состоянии, 15 человек — в состоянии средней тяжести. На карантине в настоящее время находятся 4,602 тыс. человек.

Minval.az