Одна из трагических дат в истории азербайджанского народа – март 1918 года, когда большевики и боевики партии «Дашнакцутюн» под надуманным предлогом организовали массовые убийства мусульман в Баку и других азербайджанских городах и селах. Убийства по национальному и конфессиональному признаку продолжались около недели и вынудили партию «Мусават», против которой вели политическую борьбу большевики, принять их ультиматум, то есть, по сути, отказаться от власти. 31 марта отмечается в Азербайджане как День геноцида азербайджанцев. О причинах и последствиях Мартовских событий 1918 года российское издание «Вестник Кавказа» побеседовало с известным грузинским историком, исследователем истории Кавказа Георгием Мамулиа.

— Георгий Гурамович, в первую очередь, что известно о причинах массовых убийств азербайджанского населения в марте 1918 года?

— Об этих причинах, как и о самих событиях, известно не так уж и мало, потому что сохранилось определенное количество свидетельств, причем не только в азербайджанских, но и в иностранных архивах. Один из первых документов в хронологическом отношении, которые я встречал, — это доклад австро-венгерского офицера, обер-лейтенанта Дезидериуса Брандтнера, побывавшего с секретной миссией в Баку в начале мая, то есть ровно спустя месяц после окончания этих событий. Он довольно подробно описывает эти события, и его данные, в основном, сходятся с данными азербайджанских источников. Количество жертв указано объективно (12 тыс человек). Брандтнер подчеркивает, что предлогом убийств являлось стремление Бакинского совета, коалиции большевиков и дашнаков, правивших в то время в Баку, разоружить небольшой отряд бывших офицеров Дикой дивизии, то есть тех офицеров-азербайджанцев, которые приехали в Баку уже после расформирования Дикой дивизии и должны были сформировать азербайджанскую армию.

Конечно, разоружение нескольких десяток офицеров бывшей Дикой дивизии являлось лишь предлогом, так как подлинной целью Баксовета являлся захват и монополизация власти в Баку и, соответственно, во всем Азербайджане. Мы знаем, что 3 марта был заключен Брест-Литовский договор. Турецкие войска стремительно приближались к Кавказу. Не меньший интерес проявляло к региону и немецкое командование. Существовала возможность, что турки могут прийти на помощь азербайджанцам в их стремлении создать независимое государство. Чтобы воспрепятствовать этому, большевики пошли на прямой союз с дашнаками и буквально через несколько недель после Брест-Литовского договора организовали резню в Баку.

Таким образом, в это время произошла временная смычка между большевиками и дашнаками на антиазербайджанской и антимусульманской основе. И те, и другие не хотели допустить, чтобы Кавказ и его индустриальный центр Баку ушел из-под контроля центральных большевистских властей. Необходимо помнить, что в то время больше 90% нефти на территориях бывшей Российской Империи производилось нефтедобывающими предприятиями Баку, и большевики ни в коем случае не могли позволить себе потерять контроль над этим городом. Об этом существуют прямые свидетельства в переписке Баксовета с центральными большевистскими властями.

Именно по этой причине, армянские воинские части, которых в большевистских документах справедливо называют дашнакскими (русских частей в Баку было очень мало) и которые зачастую случайно находились в то время в городе, были приняты в состав Красной армии. В целом же альянс большевиков с дашнаками был направлен против трех факторов: 1) существования азербайджанского населения в Баку, 2) независимости Азербайджана и 3) в целом всего Кавказа. Напомню, что в то время существовала реальная возможность создания объединенного независимого южнокавказского государства. Вследствие поражения в Первой мировой войне Российская Империя уже распалась, на Кавказ вступали армии стран Четверного союза, в частности Германия и Турция, которые, несмотря на довольно серьезные разногласия между ними, в целом стремились способствовать обретению независимости народами Южного Кавказа в надежде, прежде всего, воспользоваться богатейшими природными ресурсами региона. И вот это-то, в особенности потерю бакинских нефтепромыслов, большевики никак не могли допустить.

— Помимо Баку, какие еще города и земли пострадали от атак большевиков и дашнаков?

— Азербайджанское население подвергалось нападениям не только в Баку, так как большевики и дашнаки хотели установить свою власть как на территории Азербайджана, так и всего Южного Кавказа. Захватив власть в Баку, Баксовет решил захватить и Тифлис, административный центр Закавказья, где уже 22 апреля было провозглашено создание независимой Закавказской Федеративной Демократической Республики. Летом 1918 года уже после объявления в том же Тифлисе 28 мая государственной независимости Азербайджана Красная армия Баксовета, состоявшая в основном из дашнакских воинских частей, организовала поход на Тифлис. Армия Баксовета продвинулась довольно глубоко, вплоть до Кюрдамира. По дороге входившие в ее состав дашнакские части устраивали массовые погромы мусульманских селений, убивая их жителей. Об этом, кстати, сообщали в своих рапортах и русские командиры армии Баксовета, жалуясь на дашнакских офицеров и солдат, пользующихся большевизмом для сведения этнических счетов с азербайджанцами. В своих отчетах они подчеркивали, что именно по этой причине азербайджанское население оказывало им столь упорное сопротивление. То есть в данном случае поведение дашнаков в азербайджанских провинциях уже действовало против них.

В боях под Кюрдамиром 7-10 июля Красную армию удалось остановить, так как к тому времени в районе Гянджи была уже сформирована Кавказская исламская армия под руководством турецкого генерала Нури-паши, в состав которой входили и азербайджанские части. В итоге армия Баксовета была остановлена, а затем и отброшена назад к Баку. То, что большевизм являлся для дашнаков лишь удобным предлогом для осуществления своих целей, показывает и тот факт, что именно дашнакские части играли одну из решающих ролей в свержении Бакинской Коммуны в середине августа 1918 года и прихода к власти эсэровского правительства Диктатуры Центрокаспия.

Таким образом, для сведения собственных счетов с мусульманским населением в 1918 году дашнаки проявили полную идеологическую беспринципность и всеядность. Сначала стремились воспользоваться альянсом с русскими большевиками, а затем, когда выяснилось, что центральные большевистские власти не в состоянии оказать им помощь в деле удержания Баку, сделали ставку на эсеровское правительство Диктатуры Центрокаспия, опирающееся на военную поддержку англичан. Необходимо отметить, что от такого поведения «Дашнакцутюн» пострадал, в конечном счете, армянский народ. Вместо того, чтобы думать о создании единого южнокавказского государства, — единственной гарантии обретения и сохранения независимости всеми народами Закавказья, в котором они могли бы, кстати, играть немаловажную роль, — дашнаки сделали все, чтобы антагонизировать азербайджанское население, при этом противопоставляя себя не только азербайджанцам-мусульманам, но и грузинам-христианам. Мартовские события – это нагляднейший результат беспринципной и самоубийственной для армянского народа политики дашнаков пытаться решать свои проблемы за счет соседей, опираясь на какую угодно внешнюю силу.

— Как удалось остановить массовые убийства?

— Первоначально азербайджанцы оказывали сопротивление, но силы были слишком неравны. Находящимся в Баку дашнакским батальонам, имевшим солидный боевой опыт Первой мировой войны, противостояла лишь горстка бывших офицеров и военнослужащих Дикой дивизии, а также добровольцы партии «Мусават», не имеющие боевого опыта (в царский период азербайджанцы не подлежали призыву на военную службу), плохо организованные и вооруженные. Не стоит забывать и то, что большевистско-дашнакский альянс поддержал Каспийский военный флот, артиллерия которого подвергла мусульманские кварталы Баку массированному обстрелу, уничтожая здания и людей.

Убийства прекратились только благодаря тому, что «Мусават», осознав бессмысленность продолжения сопротивления, послала парламентеров и договорилась о том, что вооруженные столкновения будут прекращены, а ее сторонники сложат оружие. Таким образом, большевики и дашнаки временно достигли своей цели и монополизировали власть в Баку. Если раньше в Баксовет входили члены других партий, в том числе и представители мусульманского населения города, то после Мартовских событий 1918 года в нем остались лишь большевики и дашнаки.

— Понесли ли организаторы и исполнители этих убийств какую-либо ответственность?

— Далеко не все. Некоторые из ответственных за эти преступления были впоследствии задержаны и понесли соответствующую кару, однако большая часть руководителей дашнаков смогла бежать. Многие эвакуировались вместе с англичанами в порт Энзели на иранском побережье Каспийского моря после освобождения Баку 15 сентября 1918 года.

— Какие счеты могли быть у дашнаков с азербайджанцами, если те не имели никакого отношения к событиям 1915 года в Турции?

— Иллюзорных причин было несколько. Во-первых, традиционная политика царского правительства, противопоставлявшая армян мусульманам. Особенно в период Первой русской революции 1905-1907 годов, когда царское правительство прибегало к тактике «разделяй и властвуй», искусственно натравливая эти народы друг против друга. Во-вторых, к сожалению, очень важную роль в этих событиях играл и религиозный фактор. Вместо того, чтобы думать государственными категориями, дашнаки полагали, что поскольку азербайджанцы – мусульмане тюркского происхождения, к ним надо относиться так же враждебно, как и к туркам. И это при том, что объективные интересы армянского народа настоятельно диктовали его лидерам необходимость иметь добрые отношения со своими соседями, решая все вопросы на основе взаимных компромиссов в рамках единого Южного Кавказа. В этом мнении сходились все западные представители, побывавшие на Кавказе в 1918-1921 годах.

Размышляя о Мартовской трагедии в исторической перспективе, можно сказать, что, пойдя на это преступление, дашнаки оказали огромную услугу центральным большевистским властям России, тем самым в основе подорвав фундамент возможности создания единого южнокавказского государства. В значительной степени именно по причине этого фактора Закавказская Демократическая Федеративная Республика, как мы уже отмечали, провозглашенная 22 апреля 1918 года, была образована слишком поздно. К тому времени, то есть после Мартовских событий, противоречия были уже слишком сильны для того, чтобы Армения и Азербайджан могли составлять единое государство. Зачастую историки не учитывают и тот факт, что сам большевизм в Баку был возможен лишь в условиях поддержки его находящимися в то время в этом городе батальонами, проникнутыми дашнакской пропагандой. Историку не следует говорить о том, чего не произошло, но на сегодняшний день очевидно, что не будь Мартовских событий 1918 года, перспектива создания на Южном Кавказе единого федеративного государства была бы более чем возможной.

В 1918-1921 годах все иностранные наблюдатели – немецкие, турецкие, британские, французские, итальянские и так далее – сходились в том, что у Южного Кавказа был лишь только один шанс на сохранение независимости от большевиков – создание единого южнокавказского государства. Это хорошо понимали в Тифлисе и в Баку, но, к сожалению, не понимали и не хотели понять в Ереване. Дашнакские территориальные притязания по отношению к Азербайджану и Грузии отравляли атмосферу в течение всего периода независимости кавказских государств. Именно отказ Еревана от конструктивного подхода прежде всего к собственному государственному строительству и являлся одной из самых больших трагедией того времени на Южном Кавказе.

Minval.az