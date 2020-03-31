За прошедшие сутки, 30 марта, в Китае не было зарегистрировано новых случаев смертей и заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.

31 марта в стране показано 5 летальных случаев вследствие заболевания коронавирусом, а также 79 случаев заражения.

При этом, в стране с начала эпидемии было зафиксировано 81 518 случая заражения. В результате атипичной пневмонии умерли 3305 человек. Еще 76 тысяч 52 человека уже вылечились и выписаны из больниц.

На данный момент Китаю осталось вылечить около 3 тысяч пациентов, чтобы победить пандемию. Это при условии, что вирус не будет распространяться дальше.

По данным центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, в Китае с начала пандемии было зафиксировано 82 тысячи 240 случаев заражения. Из них 76 тысяч 194 пациента выздоровели. Не удалось спасти жизни 3 тысяч 309 пациентов.

С первого места по количеству заболевших Китай опустился на четвертую позицию. Его опередили Испания (почти 88 тысяч случаев заражения), Италия (около 102 тысяч случаев) и США (около 165 тысяч заболевших).

Minval.az