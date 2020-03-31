В последние дни часто встречаю бессмысленный, по сути, спор.

Одни говорят: «Мир никогда не будет прежним».

Другие парируют: «Человека ничто не изменит, он и не такое переживал, а по-прежнему наступает на те же грабли».

Ни малейшего противоречия здесь нет.

Люди не меняются. Достаточно почитать древнегреческую драматургию или сравнить диалоги Платона с дискуссиями в фейсбуке.

Но мир-то меняется постоянно. Его меняют не только эпидемии, революции и мировые войны, не только открытие кинематографа или изобретение пенициллина. 11 сентября 2001 года, разумеется, изменило мир, хотя жертв террористических атак было меньше, чем жертв covid-19 сейчас. Но даже «Аватар» изменил мир. Интернет полностью изменил мир и наше отношение к нему. Но даже такая мелочь, как смартфоны, его изменила. И так далее.

Так что мир, бесспорно, будет иным (каким, мы сейчас толком не знаем, все зависит от хода и продолжительности пандемии). А люди по улицам будут ходить такие же. Правила их существования изменятся — хотя большинство понятия не будет иметь, что эти изменения предопределил вирус 2020 года. Но наступать на грабли человек, разумеется, будет по-прежнему — как и любить, бояться, скучать, вдохновляться, ненавидеть, тупить и лелеять бессмысленные надежды.

Антон Долин, кинокритик

Minval.az