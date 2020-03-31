«Из-за закрытия рабочих мест в связи пандемией коронавируса многие мигранты вынуждены покинуть страну пребывания и вернуться на свою историческую родину. Только за последний месяц из стран ближнего зарубежья в Азербайджан возвратилось большое количество наших граждан».

Об этом в беседе с Minval.az сообщил эксперт в области миграции Азер Аллахверанов.

Он напомнил о том, что только по линии «AZAL» в страну возвратились около 10 тысяч наших граждан. Это не только студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях различных стран. Среди прибывших есть и те, кто вынужден вернуться ввиду того, что их рабочие места были временно закрыты.

«Это вынуждает людей покинуть пределы стран, в которых они проживали. Кроме того, большое количество мигрантов, прибывших из России, сейчас размещены на карантин в северных регионах. Накануне их навестили главы Госпогранслужбы и МЧС Эльчин Гулиев и Кямаледдин Гейдаров. Только в России проживало свыше 600 тысяч наших граждан. В Турции примерно 50-60 тысяч человек. В Украине — от 200 до 250 тысяч. Примерно одна треть этого числа граждан уже возвратилась в Азербайджан в виду того, что их рабочие места были закрыты. Помимо этого, у большинства тех, кто возвратился в Азербайджан, истек срок легального пребывания в стране проживания. К примеру, в соседней России по истечении 90-дневного срока иностранцы должны покинуть пределы РФ. В течение марта у той части граждан, которая прибыла в Азербайджан из России, истек 90-дневный срок пребывания на территории России», — пояснил эксперт.

Если рабочие место закрывается, то люди теряют основание, за счет которого им было предоставлено право проживания на территории страны.

«В данном случае, речь идет о трудовых мигрантах. А что еще остается им делать? Продолжать пребывать на территории страны нелегально? Но при первом же случае им грозят штраф и депортация. И граждане вынуждены покинуть страну пребывания», — добавил Аллахверанов.

По словам эксперта, пока нет точных данных, сколько человек возвратились в Азербайджан:

– Думаю, что в начале апреля соответствующие структуры обнародуют данные первого квартала 2020 года. И станет ясно, сколько наших граждан осталось, к примеру, в той же России, или в других странах, сколько человек продолжает заниматься трудовой деятельностью.

— Готов ли Азербайджан принять всех прибывших, обеспечить их работой, если карантинный режим в странах, где они проживали, продлят на неопределенный срок? К тому же нужно учесть то, что в связи с коронавирусом и у нас многие заведения вынуждены временно приостановить свою деятельность? Какую альтернативу могут предложить прибывшим из-за рубежа трудовым мигрантам? К тому же, не является секретом то, что зарплата наших мигрантов, к примеру, в той же России, была на порядок выше, чем у себя на родине.



— Да, в Азербайджане многие предприятия временно приостановили свою деятельность. Сегодня многие сидят дома в рамках кампании #Evdəqal, которая проводится в стране. В рамках данной кампании никто ничего не сможет делать, будь то мигрант, либо репатриант, или же наш гражданин, который временно приостановил свою трудовую деятельность. Буквально недавно я разговаривал с гражданами, которые в свое время работали в России. Они сейчас сидят дома и просто пытаются переждать до лучших времен, когда они смогут вернуться в Россию. Они не собираются остаться в Азербайджане. Судя по тому, как складывается ситуация, все это может затянуться на несколько месяцев. Это нехорошая ситуация с финансовой точки зрения. И сегодня они тратят те деньги, которые заработали, будучи на территории той же России, или в другой стране. Думаю, что через три-четыре месяца, когда все уладится, и все войдет в свою колею, они возвратятся в те страны, где работали. Там, где работа была заморожена, сотрудникам как-то легче, так как все остается в силе, и после того, как работа возобновится, они продолжат свою деятельность. А если трудовые договора прерваны? Сегодня определенные ниши на рынке труда России занимают мигранты, и не только из Азербайджана. В условиях тотальной безработицы, на новооткрывающиеся места правительство России будет привлекать своих граждан. И в этом плане, будет сложнее именно тем мигрантам, с которыми расторгли трудовой договор.

— Представителям какой специальности из числа трудовых мигрантов легче трудоустроиться у себя на родине?

— Здесь сложно ответить однозначно. Так как мигранты всегда работали не по своей специальности. В этом плане, нельзя сказать, чем они займутся, так как не знаем какой специальностью они обладают. Можно сказать только то, что те рабочие места, которые закрыты, относятся к сфере строительства, сельского хозяйства и торговли. Эти сферы актуальны и для нас. Насколько это будет реализовано в течение ближайшего временем, сказать сложно, так как ситуация с пандемией затрагивает все сферы экономики. Если через несколько месяцев и начнется разворачиваться деятельность в экономической плоскости, будут заключены новые договора. И возвратившиеся мигранты, вновь смогут попытать свое счастье. Однако договора будут заключены в том направлении экономики, которые будут разворачиваться в сложившейся ситуации. О каких именно направлениях идет речь, сегодня говорить сложно, так как соответствующие структуры умалчивают о том, какой сценарий можно ожидать, к примеру, спустя несколько месяцев, после того, как все это уладится.

Бахтияр Сафаров

Minval.az