За последние сутки от коронавируса нового типа (Covid-19) в Турции скончались еще 37 человек, число жертв заболевания достигло 168 человек, говорится в сообщении на сайте Минздрава страны.

По данным ведомства, выявлено еще 1610 зараженных, а общее количество подтвержденных случаев инфицирования возросло до 10827.

С начала вспышки эпидемии в общей сложности 162 пациента выздоровели и были выписаны из больниц.

Кроме того, за прошедшие 24 часа было проведено 11535 тестов на наличие коронавируса, общее количество проведенных анализов составило 76981.

Minval.az