Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.

«Сразу после этого звонка (в эфир телеканала – ред.) я буду говорить с джентльменом по имени Владимир Путин», — сказал он в понедельник в эфире телеканала Fox News.

Трамп добавил, что Саудовская Аравия и Россия “сошли с ума” в вопросе нефти, на которую давит замедление экономики из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.

“Мы не хотим, чтобы у нас была мертвая отрасль, которая уничтожена”, — сказал Трамп.

“Это плохо для них, плохо для всех. Это битва между Саудовской Аравией и Россией, касающаяся того, как много баррелей выпускать. И они обе сошли с ума, они обе сошли с ума”.

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