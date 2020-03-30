В рамках борьбы с последствиями коронавируса, Европейская комиссия поддержит стран-членов программы «Восточное партнерство» и выделит 140 миллионов евро для насущных потребностей Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины, Беларуси и Армении.

Об этом было сообщено в ходе онлайн-брифинга Европейской комиссии.

Помимо этого, Еврокомиссия выделит дополнительную помощь в размере 700 миллионов евро странам программы «Восточное партнерства» на преодоление социально-экономических последствий коронавирусной пандемии.

Еврокомиссия также намерена оказать помощь странам Западного Балканского региона. Как было заявлено, им будет на насущные потребности 38 млн. евро, на выход из кризиса – 374 млн. евро.

Minval.az