В Испании за сутки умерло более 800 человек от коронавируса.

Как передает Лента.ру, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По последним данным, с учетом 812 летальных случаев всего в стране зафиксировано 7,3 тысячи смертей из-за коронавируса. При этом также сообщается о 6,4 тысячи новых случаев заражения, общее число по этому показателю достигло 85 195.

28 марта Испания побила собственный рекорд по числу произошедших за сутки смертей от пневмонии COVID-19. Тогда за сутки на территории скончались 832 человека.

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