Информирование людей о масштабах распространения коронавируса и связанных с этим рисках, а также всеобщая самоизоляция позволят остановить эпидемию, заявил «Вечерней Москве» врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.

Он отметил, что во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) в 2002 году и ближневосточного респираторного синдрома в 2013 году главная ошибка властей заключалась в том, что они не сообщали населению, насколько быстро распространяется болезнь, и не требовали соблюдать карантин.

Во время эпидемии COVID-19 в китайском Ухане были приняты гораздо более жесткие меры, и со временем количество новых случаев заражения удалось сократить.

«Город с населением в 11 миллионов фактически перестал функционировать. Его закрыли на карантин, начался тотальный контроль и экстренные меры. А нарушителей этого режима начали привлекать к уголовной ответственности, а там это не два-три года, а от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения», — заметил эпидемиолог.

По его словам, чтобы предотвратить появление новых очагов заражения, людям важно оставаться дома.

«Равнодушное отношение к таким опасным заболеваниям не проходит бесследно. Пример тому Италия, которая потеряла огромное количество людей. История с COVID-19 там превратилась в национальную трагедию», — указал врач.

По его мнению, при соблюдении всеобщей самоизоляции эпидемия отступит раньше, чем будет разработана вакцина от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения в начале марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, распространившегося из Китая. Как позднее заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр эпидемии переместился из КНР в Европу.

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