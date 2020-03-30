Удешевление североморского эталона нефти (Brent) привело к тому, что стоимость партий Urals в Северо-Западной Европе в пятницу на прошлой неделе снизилась до $16,20/барр. (CIF Роттердам), что стало наименьшим уровнем с июня 1999 г., пишет ценовое агентство Argus.

«За неделю российский сорт подешевел в Северо-Западной Европе на $5,51/барр. Скидка на Urals относительно Североморского датированного повысилась по итогам недели на $1,25/барр., до $4,75/барр. (CIF Роттердам), что стало максимальным значением дисконта с июня 2008 г.», — говорится в пресс-релизе.

Скидка на партии Urals по 80 тыс. т в Средиземноморье на прошлой неделе не изменилась относительно Североморского датированного (CIF Аугуста), оставшись на уровне $2,50/барр. Дисконт на российскую нефть остается на наивысшем уровне с мая 2018 г. В абсолютном выражении сорт за минувшую неделю подешевел на $4,26/барр., до минимального уровня с февраля 2002 г. — $18,45/барр. (CIF Аугуста), отмечает агентство.

«Цена на морские партии Urals вновь снизилась на фоне информации об увеличении отгрузок сорта из российских портов в апреле почти на 13% относительно марта, до 2,11 млн барр./сут. (8,78 млн т). Рост поставок ожидается в связи с началом сезона ремонтов на НПЗ России, а также завершением действия сделки ОПЕК+. Фактические отгрузки могут превысить запланированный объем поставок, поскольку многие российские производители пока не смогли договориться с Белоруссией о возобновлении отгрузок в апреле», — указывает Argus.

Суммарные поставки морских партий нефти из портов России, которые обслуживает «Транснефть», в апреле должны увеличиться на 9,3% по сравнению с текущим месяцем, до 2,97 млн барр./сут. (12,26 млн т). Это лишь немногим меньше рекордного уровня октября 2019 г., когда в результате отгрузок объемов, накопленных в системе «Транснефти» , экспорт достиг 2,98 млн барр./сут. (12,73 млн т).

Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко сократился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ лишь усугубило ситуацию и приведет к увеличению предложения сырья на мировом рынке, полагают трейдеры.

Minval.az