В американском штате Арканзас преступник, отсидевший в тюрьме 22 года после убийства женщины, вышел на свободу и убил ее дочь. Об этом сообщает Inside Edition.

Помощники шерифа прибыли в дом Марты Маккей (Martha McKay) после того, как там сработала сигнализация. К их приезду хозяйка была мертва. Во время осмотра дома сотрудники полиции заметили убийцу, прятавшегося на втором этаже. Он выскочил из окна, добежал до автомобиля и попытался пересечь на нем двор. Когда машина застряла, злоумышленник прыгнул в озеро, на глазах полицейских ушел под воду и утонул.

Тело преступника нашли и установили его личность. Убийство совершил Трэвис Льюис (Travis Lewis), в 1996 году убивший двоюродного брата Марты, известного мемфисского блюзмена Ли Бейкера (Lee Baker), и ее мать, Салли Сноуден-Маккей (Sally Snowden McKay), которые застали его во время ограбления. На суде Льюис, которому тогда было 16 лет, признал вину. Он провел за решеткой 22 года и был условно-досрочно освобожден в 2018 году.

Minval.az