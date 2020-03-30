Испанский оперный певец Пласидо Доминго, которой заразился коронавирусом, был выписан из больницы в Мексике. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Минздраве мексиканского штата Герреро.

Ранее сообщалось, что Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с коронавирусом, сообщает CNN.

Представитель легендарного 79-летнего тенора уточнил телеканалу, что Доминго попал к врачам из-за осложнений. Сейчас у него все хорошо, он реагирует на лечение и идет на поправку, заверил он.

22 марта стало известно, что у испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус. Тенор рассказал, что вместе с семьей он находится в самоизоляции. Все его родные чувствуют себя хорошо, однако у самого Доминго был кашель, поднялась температура, в связи с чем он и решил сдать тест на инфекцию.

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