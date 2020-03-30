Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек — это хороший результат.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.

«Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали», — сказал Трамп, напомнив, что по некоторым прогнозам количество смертей могло достичь 2,2 миллиона человек.

Глава Белого дома сообщил, что ожидает пик смертности от коронавируса в США в течение двух недель, а восстановление страны после пандемии, по его мнению, начнется с 1 июня.

Трамп также распорядился продлить меры против распространения коронавируса до 30 апреля.

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