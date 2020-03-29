Международная платежная система Visa рекомендовала банкам обслуживать карты с истекшим сроком годности. Письмо с соответствующим предложением было разослано кредитным организациям, рассказали РБК два источника на платежном рынке.

Действующие правила платежной системы позволяют банкам обслуживать карты с истекшим сроком годности. Visa напомнила банкам-клиентам об этих правилах и рекомендовала проверить настройки: если сейчас в них установлен отказ в приеме карты с истекшим сроком годности, банки-эмитенты могут поменять эти параметры. Для этого необходимо направить соответствующий запрос в Visa, на активацию изменений требуется две недели с момента получения запроса.

Ранее о подобной инициативе сообщила другая международная платежная система — Mastercard.

Minval.az