Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1,8 тысячи — до 9217, число умерших достигло 131.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

«Сегодня были проведены 9982 теста, из них 1815 — положительных, всего у нас 9217 заразившихся. Мы потеряли сегодня 23 пациентов, всего умерших — 131. Выздоровели всего 105 пациентов, 568 находятся в реанимации», — заявил Коджа.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.

Minval.az