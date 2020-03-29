Число погибших от коронавируса в Италии за сутки возросло на 756 человек, количество жертв достигло 10 779, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«На сегодня инфицированы 73 880 итальянцев, за сутки случаи выросли на 3815 «, — сказал Боррелли в воскресенье на вечернем брифинге.

В субботу выздоровевшими были объявлены 1434 заболевших, что почти на 400 случаев превзошло предыдущий рекордный показатель.

«Мы зарегистрируем 756 смертельных исходов. Число выздоровевших стало 13 030 и возросло на 646 человек «, — добавил Боррелли.

Minval.az