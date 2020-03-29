Санитарный самолет Westwind сгорел при взлете из аэропорта Манилы, столицы Филиппин, сообщает ABS-CBN. Воздушное судно должно было лететь в Токио.

Агентство уточняет, что на борту находились восемь человек. По данным источника, это три члена экипажа, бортмеханик, врач, медсестра, пациент и его родственник. Все они погибли, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на источники в аэропорту.

По информации газеты Manila Bulletin, пациент — гражданин Канады, сопровождавший его человек — американец.

Minval.az