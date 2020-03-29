Санитарный самолет Westwind сгорел при взлете из аэропорта Манилы, столицы Филиппин, сообщает ABS-CBN. Воздушное судно должно было лететь в Токио.

Агентство уточняет, что на борту находились восемь человек. По данным источника, это три члена экипажа, бортмеханик, врач, медсестра, пациент и его родственник. Все они погибли, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на источники в аэропорту.

По информации газеты Manila Bulletin, пациент — гражданин Канады, сопровождавший его человек — американец.

Lion Air Westwind ambulance aircraft burned on take off in NAIA runway with eight people on board, according to sources. This video was taken March 29, 2020 around 8 PM pic.twitter.com/QF0LDDwMgl | via @jacquemanabat — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) March 29, 2020

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