Власти Нидерландов приняли решение отозвать 600 тысяч некачественных медицинских масок стандарта FFP2, ранее купленных у Китая.

Некачественные маски были распределены между несколькими больницами Нидерландов, которые сейчас борются со вспышкой коронавируса. Нидерландский Минздрав сразу же остановил распределение остального заказа, передает издание «Корреспондент».

«Тест показал, что маски не соответствуют нормам качества. Было решено не использовать ни один из этих грузов», — заявили в Минздраве.

Отмечается, что всего у Китая приобрели 1,3 млн медицинских масок. Партию медицинских средств Нидерланды получили 21 марта.

Minval.az