Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая удалось остановить, заявил официальный представитель госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

«По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч», — уточнил он на брифинге (цитата по РИА Новости).

По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано порядка 82 случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Minval.az