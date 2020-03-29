Россия и США приостановили в связи со вспышкой нового коронавируса инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Об этом сообщил ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Согласно изложенной им информации, инспекции в рамках ДСНВ (именуемого еще Новым ДСНВ и СНВ-III) прекращаются до начала мая. Москва и Вашингтон, как заявил Кимболл, приняли на днях решение «приостановить проведение инспекций на местах в рамках Нового ДСНВ до 1 мая». Кроме того, «из-за пандемии», вызванной распространением коронавируса нового типа, Россия и США договорились «отложить очередное заседание Двусторонней консультативной комиссии (ДКК), планировавшееся на март», сказал авторитетный американский эксперт. Он ссылался на собственные источники в дипломатических кругах и Конгрессе США.

ДКК создана для осуществления целей и положений договора. ДСНВ предусматривает проведение сторонами инспекций двух типов. В соответствии с Протоколом к ДСНВ каждая его сторона имеет ежегодную квоту 18 инспекций. Стороны имеют право проводить инспекции, в частности, на базах межконтинентальных баллистических ракет (МБР), базах подводных лодок и авиационных базах.

По словам Кимболла, Россия и США также согласились «сохранить полные квоты инспекций», провести позднее «в текущем году два заседания ДКК, как предполагает договор». «Обмен информацией и уведомлениями, относящимися к договору, который обычно происходит на заседании ДКК, состоится вместо этого по регулярным дипломатическим каналам», — добавил Кимболл.

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