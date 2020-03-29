Патрик Деведжян защищал в судах армянских террористов — убийц турецких дипломатов

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией во Франции превысило 37,5 тысячи человек, скончались 2314 человек. Здесь скончался от коронавируса COVID-19 Патрик Деведжян — один из ведущих и наиболее влиятельных армянских лоббистов в Париже. 75-летний Деведжян в разное время занимал посты главы департамента О-де-Сен и министра промышленности Франции. Ранее оннаписал в своем микроблоге в Twitter о том, что заразился новой коронавирусной инфекцией.

Напомним: в середине восьмидесятых годов Патрик Деведжян в качестве адвоката бесплатно защищал во французских судах армянских террористов — убийц турецких дипломатов. В июне 1985 года в интервью изданию «Армениан Рипортер» он заявил: “Они называют это терроризмом, я называю это сопротивлением”. Самих террористов Деведжян именовал “активистами”, а не террористами, и добавлял: “Я верю, что большинство армян во всем мире выступает за это дело”. “…я защищаю этих парней (террористов – Ред.), потому что они восставшие армяне”. “И это гораздо более важно, чем политические разногласия в наших политических взглядах”.

Minval.az