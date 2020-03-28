Врачи из Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из симптомов коронавируса может быть конъюнктивит.
Исследователи опирались на данные из Китая, где у нескольких пациентов с коронавирусом диагностировали воспаление слизистой глаза.
Врачи из Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из симптомов коронавируса может быть конъюнктивит.
Исследователи опирались на данные из Китая, где у нескольких пациентов с коронавирусом диагностировали воспаление слизистой глаза.
Дата: 2020/03/28 23:59
Раздел: Мир
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