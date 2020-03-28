Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч, за сутки скончались 889 человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«На сегодня инфицированы 70 065 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3651 пациентов», — сказал Боррелли в субботу на вечернем брифинге.

Нынешние данные по вылечившемся резко превосходят показатели предыдущих дней, и стали самыми высокими с начала вспышки коронавируса.

«Скончались 889 человек. Выздоровели 12 384 человек, по сравнению со вчера число выросло на 1434», — отметил Боррелли. Таким образом, число жертв составило 10 023. Накануне выздоровели 589 заболевших.

Накануне было зарегистрировано 969 летальных исходов, что стало отрицательным рекордом за все время пандемии в Италии. Днем ранее число скончавшихся составило 662.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло почти 92,4 тысячи. Накануне этот же показатель составил 86,4 тысячи человек, превысив число заразившихся в Китае.

Minval.az