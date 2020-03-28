Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч. По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.

Отмечается, что вызовы бригады парамедиков резко возросли на 40 процентов. В отделения неотложной помощи поступает до 6,5 тысячи звонков ежедневно. Из-за небывалого потока обращений до 170 людей приходится держать на линии ожидания.

Представители пожарного департамента Нью-Йорка призвали граждан звонить в скорую только в чрезвычайных ситуациях, к примеру, при проблемах с сердцем или легкими. «Пожалуйста, позвольте службам оказывать помощь тем, кто больше всего в этом нуждается. Звоните по телефону 911, только если вам нужно экстренное лечение», — обратились они к жителям города.

Доктор общественной больницы Нью-Йорка Стив Кассапидис сравнил происходящее в городе с адом. По его словам, медики не успевают принимать зараженных. «Больных привозят, подключают к аппаратам, затем они умирают, и круг повторяется. Пациентов привозят и привозят», — описал Кассапидис.

Врач частной клиники Нью-Йорка Эмад Юссеф рассказал, что американские больницы напоминают военные госпитали. «Пациенты с кислородными масками лежат друг за другом от входной двери вплоть до отделения скорой помощи», — отметил он. Медработники по всему городу жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты, таких как медицинские маски и халаты. Городские власти и представители больниц отрицают наличие этой проблемы.

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